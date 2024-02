"Angeschlagener Boxer": Hürzeler warnt vor Schalke

Anzeige

Fabian Hürzeler warnt vor dem abstiegsgefährdeten FC Schalke. "Wir treffen sozusagen auf einen angeschlagenen Boxer. Sie sind aber immer in der Lage, jeden Gegner zu schlagen", sagte der Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters FC St. Pauli vor dem Duell am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen: "Im eigenen Stadion haben sie eine andere Art und Weise, wie sie spielen. Wir müssen kompakt verteidigen."

St. Pauli geht mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz (Hamburger SV) in den 24. Spieltag und will den nächsten Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg schaffen. Ein Ziel, das vor der Saison die mittlerweile auf Rang 14 abgestürzten Königsblauen auch anpeilen wollten. Nun gilt es für das Team von Coach Karel Geraerts zunächst darum, die Zukunft in der 2. Liga zu sichern.

"Wir müssen die Tabelle außen vor lassen. Es ist der FC Schalke 04", sagte Hürzeler: "Sie sind ein extrem unangenehmer Gegner mit hoher individueller Qualität und mit ihren Fans im Rücken. Davor haben wir großen Respekt."