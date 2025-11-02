"Langfristig": Paderborn verlängert mit Götze

Der Kapitän bleibt an Bord: Felix Götze hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn "langfristig verlängert". Über die genaue Laufzeit machte der Klub am Sonntag keine Angaben. Innenverteidiger Götze, Bruder von Rio-Weltmeister Mario Götze, spielt seit 2024 für Paderborn und ist seit dieser Saison Kapitän des Teams.

"Der SCP07 hat mir die Gelegenheit gegeben, mich in der 2. Bundesliga zu beweisen und zu etablieren. Ich bin nach wie vor dankbar für diese Chance, die ich mit großem Engagement und voller Leidenschaft angenommen habe", sagte Götze: "In Paderborn haben wir sehr gute Rahmenbedingungen, insbesondere auch für die Entwicklung junger Spieler. Dazu möchte ich, neben meinen eigenen Leistungen auf dem Platz, als Mannschaftskapitän auch zukünftig wichtige Beiträge leisten".