"Noch voll im Rennen": Köln nach "bitterem" Derby trotzig

Trotz des erneuten Dämpfers bleibt der 1. FC Köln im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zuversichtlich. "Wir wissen, dass wir schon ein bisschen was liegen gelassen haben und ein Polster hätten aufbauen können", sagte Timo Hübers nach dem "bitteren" 1:1 (0:0) im Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf, doch der Kapitän betonte trotz des Sturzes von der Spitze: "Wir sind noch voll im Rennen".

Der Aufstiegskampf spitzt sich nach dem 23. Spieltag allerdings zu. Der Hamburger SV (42 Punkte) hat mit einem Zähler Vorsprung die Tabellenführung übernommen, die zweitplatzierten Kölner werden dicht verfolgt vom 1. FC Kaiserslautern (39 Punkte). Düsseldorf bleibt mit 38 Punkten - punktgleich mit dem 1. FC Magdeburg und dem SC Paderborn - auf Platz fünf.

"Wir sind auf dem Platz, auf dem viele gerne mit uns tauschen würden", sagte Hübers. Nach rund zwei Dritteln der Saison sei klar, wo die Ziele liegen. Florian Kainz hatte dem FC in der 67. Minute die hochverdiente Führung beschert, ehe Isak Johannesson mit einem späten Handelfmeter ausglich (90.). Erst am vorherigen Spieltag hatte Köln 0:3 in Magdeburg verloren. Im Rennen um den Aufstieg geht es für die Rheinländer am Karnevalssamstag (13.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC weiter.