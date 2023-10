51' Tooor für Hertha BSC, 0:2 durch Fabian Reese



50' Weder Matthias Kreutzer noch Pal Dárdai haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

48' Nach eigener Eroberung auf dem linken Flügel dribbelt Reese in den Sechzehner, nimmt den Kopf hoch und spielt flach vor den Kasten. Der adressierte Tabakovic wird im Rücken erwischt und verpasst so eine Abnahme in Richtung Kasten.

46' Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Veltins-Arena! Die kriselnden Königblauen zeigen sich im Vergleich zur verheerenden Leistung in Paderborn verbessert und liegen etwas unglücklich hinten, da sie hinsichtlich klarer Abschlüsse nicht wirklich schwächer sind. Dennoch haben sie zum Pausenpfiff Pfiffe der Heimfans geerntet. Sind sie nach dem Seitenwechsel in der Lage, die sechste Saisonniederlage noch abzuwenden oder verschärft sich ihre brenzlige Situation im Tabellenkeller?

46' Anpfiff 2. Halbzeit

45' Halbzeitfazit:

Hertha BSC führt zur Pause des Auswärtsspiels beim FC Schalke 04 mit 1:0. Die Gelsenkirchener brachten einen temporeichen Start auf den Rasen, schlugen aus diesem aber kein Kapital. Die Hauptstädter waren in der Folge leicht ballbesitz- und feldüberlegen, suchten abschlussreife Positionen aber zunächst vergeblich. Die Hausherren produzierten dann in der 27. Minute durch den debütierenden Torhüter Heekeren, Polter und Karaman einen sehenswerten Angriff auf den Rasen, an dessen Ende Drexler das Gästegehäuse aus bester Strafraumlage verfehlte. In der jüngsten Viertelstunde übernahm die Dárdai-Auswahl die Kontrolle und belohnte sich sich hierfür mit dem Führungstreffer, den Prevljak nach einer abgefälschten Flanke Reeses per präziser Direktabnahme besorgte (41.). Bis gleich!

45' Ende 1. Halbzeit

45' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Halbzeit eins in der Veltins-Arena soll um 120 Sekunden verlängert werden.

44' In der Live-Tabelle rückt der BSC durch den Treffer auf den neunten Tabellenplatz vor. Aktuell liegt er fünf Punkte hinter Rang drei und fünf vor der vom S04 angeführten Abstiegszone.

41' Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Smail Prevljak

Hertha reißt die Führung noch vor dem Kabinengang an sich! Eine Flanke Reeeses von der rechten Außenbahn wird abgefälscht und wird so zu einer Bogenlampe. Die setzt im Strafraumzentrum einmal auf, bevor Prevljak den Ball aus vier Metern vor Bewacher Baumgartl mit dem rechten Fuß in die lange Ecke stochert.

40' Reese gegen Heekeren! Der Ex-Kieler dribbelt vom linken Flügel nach innen und schießt aus gut 22 Metern mit hohem Tempo auf die flache rechte Ecke. Heekeren ist schnell unten und pariert zur Seite.

39' Tabakovic, mit sieben Saisontoren Berlins bester Goalgetter, ist bisher noch kein Faktor. Er wird von den offensiven Außenspielern bisher aber auch nur selten mit Bällen gefüttert.

36' Da war mehr drin für Hertha! Zeefuik nimmt Ouwejan den Ball auf der rechten Offensivseite auf und dringt in den Sechzehner ein, wo die Berliner in der Überzahl sind. Er legt sich den Ball aber viel zu weit vor und wird durch den aufmerksamen Schlussmann Heekeren mit fairen Mitteln gestoppt.

34' Márton Dárdai will einen Eckstoß von der rechten Fahne mit dem linken Innenrist direkt auf die kurze Ecke zirkeln. Der Ball segelt aber nur an das Außennetz.

31' Gelbe Karte für Kenan Karaman (FC Schalke 04)

Der ehemalige türkische Nationalspieler kommt im Kampf um einen freien Ball einen Schritt zu spät und räumt Zeefuik unsanft ab. Auch hier ist eine Verwarnung fällig.

29' Gelbe Karte für Jonjoe Kenny (Hertha BSC)

Kenny bringt Murkin unweit der Mittellinie mit einem ballfernen, seitlichen Stoß zu Fall. Schiedsrichter Harm Osmers ahndet das Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Nachmittags.

27' Die beste Chance der ersten halben Stunde hat S04! Polter schickt Karaman infolge eines präzisen Flugballs durch Keeper Heekeren auf rechts steil in den Strafraum. Der gebürtige Stuttgarter legt dort quer für Drexler, der aus vollem Lauf und mittigen zwölf Metern einschieben will. Er befördert den Ball aber weit am linken Winkel vorbei.

24' Nach einer eher zurückhaltenderen Phase ist Schalke bemüht, das aktiv mitzugestalten. Auf dem Weg in die Spitze können Karaman und Polter zwar hin und wieder in Szene gesetzt werden, doch deren Ablagen für die offensiven Kollegen kommen noch nicht an.

21' Ouwejan flankt von der linken Außenbahn mit dem linken Innenrist effetreich in den Bereich zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Vor Polter rettet Leistner auf Kosten einer Ecke ins linke Toraus. Die ist erneut harmlos.

18' Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Kollege Kenny bleibt Zeefuik zunächst auf dem Rasen liegen, setzt seinen Arbeitstag wenig später aber ohne Behandlung fort.

15' Zeefuik kann sich erstmals auf seinem rechten Flügel durchsetzen. Er schickt steil in den Strafraum. Vor dem durchstartenden Schweizer klärt aber der herausgelaufene, grätschende Torhüter Heekeren ins Seitenaus.

12' Nach einem in defensiver Hinsicht ungeordneten Start wird der Gast passsicherer und hält den Ball mittlerweile länger in seinen Reihen. Márton Dárdais Ausführung der Premierenecke von der rechten Fahne bringt ihm nichts ein.

9' Den auf sechs Positionen veränderten Königsblauen ist anzumerken, dass sie heute mit aller Macht den ersten Schritt aus der Krise machen wollen. Sie spielen in dieser Anfangsphase sehr entschlossen nach vorne.

6' Reese zieht von der linken Außenbahn vor dem Sechzehner nach innen und will mit dem rechten Innenrist einen ersten Torversuch der Hauptstädter abgeben. Abwehrmann Baumgartl ist rechtzeitig vorgerückt und blockt.

4' S04 legt wuchtig los! Tempelmann überläuft im Zentrum gleich zwei gegnerische Linie und bedient Murkin im halblinken Korridor. Der schießt aus vollem Lauf und gut 18 Metern auf die kurze Ecke. Der abgefälschte Ball fliegt an das Außennetz. Die folgende Ecke ist harmlos.

1' Polter gelangt nach einer halbhohen Hereingabe Drexlers vom rechten Flügel am Elfmeterpunkt an den Ball. Nach der bedrängten Annahme verpasst der Angreifer aber einen chuss aus der Drehung.

1' Schalke gegen Hertha – die ersten 45 Minuten in der Veltins-Arena laufen!

1' Spielbeginn

Die 22 Hauptdarsteller haben die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Bei den Hauptstädtern, die zwölf ihrer 15 Gegentore in der Fremde kassierten und die mit einem Sieg im Optimalfall auf den achten Tabellenplatz vorrücken würden, stellt Trainer Pál Dárdai nach der 1:2-Heimpleite gegen den FC St. Pauli gezwungenermaßen zweimal um. Kenny und Zeefuik ersetzen Dudziak (Schlag auf den Fuß) und Winkler (Infekt).

Auf Seiten der Gelsenkirchener, die den letzten Vergleich Mitte April in der Bundesliga vor eigenem Publikum mit 5:2 für sich entschieden und deren neuen Trainer nach Medienberichten wohl der Belgier Karel Geraersts (zuletzt Union Saint Gilloise) werden wird, hat Interimscoach Matthias Kreutzer im Vergleich zur 1:3-Auswärtsniederlage beim SC Paderborn 07 sechs personelle Änderungen vorgenommen. Neben Zweitligadebütant Heekeren, der im Tor den Vorzug vor Langer erhält, beginnen Baumgartl, Matriciani, Tempelmann, Drexler und Karaman anstelle von Langer, Seguin, Ouédraogo, Lasme, Kalas (allesamt auf der Bank) und Brunner (angeschlagen).

Hertha BSC hat zwar nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als der heutige Gastgeber, doch ist die Laune im Lager der Blau-Weißen deutlich besser. Nachdem sie Eintracht Braunschweig (3:0) und die KSV Holstein (3:2) besiegt hatten, mussten sie sich zuletzt allerdings dem äußerst formstarken FC St. Pauli mit 1:2 geschlagen geben. In spielerischer Hinsicht stimmt Herthas Entwicklung aber zweifellos – gelingt heute ein Dreier, darf der Blick endgültig wieder nach oben gerichtet werden.

Der FC Schalke 04 hat die negative sportliche Entwicklung auch durch die Entlassung Thomas Reis’ nicht stoppen können, ging das von Interimstrainer Matthias Kreutzer verantwortete Gastspiel beim SC Paderborn 07 doch mit 1:3 verloren. Die Königsblauen haben nach acht Spieltagen lediglich sieben Zähler vorzuweisen und stecken damit jedenfalls vorerst im Tabellenkeller fest. An die Aufstiegsränge ist aktuell überhaupt nicht zu denken – Platz drei ist schon satte zehn Punkte entfernt.