23' Assan Ouédraogo tankt sich links mal an die Grundlinie durch und will nach innen geben, wird dabei aber geblockt. So eine Aktion wird unter dem geschlossenen Arenadach schon ausgiebig beklatscht.

22' Matriciani schubst den Ball aus einer Abwehraktion mal eher zufällig in den Lauf von Terodde, der aber nicht schnell genug ist, um vor Keeper Weiner ans Leder zu kommen.

20' Die Kieler auf der anderen Seite spielen es bislang ganz cool und diszipliniert. Die Führung spielt den Störchen natürlich in die Karten, da sie nun ihr Tempo in der Offensive erst rechte ausspielen können.

18' Das Gegentor hat das Selbstbewusstsein der Knappen natürlich nicht gestärkt. Bei S04 bleibt weiter vieles Stückwerk, nach vorne geht so gut wie gar nichts.

17' Gelbe Karte für Thomas Ouwejan (FC Schalke 04)

Schalke wackelt und leistet sich den nächsten Ballverlust. Sander will gerade die der Kugel abhauen als Ouwejan ihn an der Mittellinie von hinten umreißt und für sein taktisches Foul die erste Gelbe der Partie kassiert.

15' Tooor für Holstein Kiel, 0:1 durch Benedikt Pichler

Die Gäste gehen in Führung! Schalke verteidigt hoch, kommt an der Mittellinie aber nicht an den Ball und plötzlich hat Tom Rothe links ganz viel Platz. Am Strafraum wird er von Henning Matriciani gestellt, kann aber noch abschließen und trifft aus spitzem Winkel den rechten Pfosten. Mit etwas Glück prallt die Kugel von dort wuchtig exakt in den Fuß von Benedikt Pichler, der aus wenigen Metern problemlos einschiebt.

12' Den ersten Eckball der Partie bringt Marvin Schulz für die Kieler von rechts nach innen. Am Elfmeterpunkt geht Latza einfach nicht hoch ins Duell mit Benedikt Pichler, der ganz frei abschließen kann, aber genau in die Arme von Marius Müller köpft.

10' Der erste Schalker Abschluss kommt von Keke Topp! Der 19-Jährige kriegt die Kugel 30 Meter zentral vor dem Tor von Seguin serviert und visiert das linke Eck an, verzieht aber deutlich.

8' Königsblau ist die Verunsicherung nach der Kritik der letzten Wochen durchaus anzumerken. Es läuft noch wenig zusammen bei den Hausherren.

6' Jetzt kommt erstmals Kiel! Und gleich wird es richtig gefährlich. Die Störche machen nach einem Ballgewinn im Mittelfeld Tempo und Ivezić bringt das Leder von links flach nach innen. Vor der Kiste verpassen sowohl Machino als auch Pichler knapp. Allerdings geht auch die Abseitsfahne hoch.

4' S04 hat erstmals ein bisschen Platz im Mittelfeld und bringt den Ball über die rechte Seite in die Box. Terodde stochert nach der Kugel und bringt sie am Fünfer fast zum Mitspieler, letztlich gibt es aber nur Abstoß.

3' Taktisch sieht es bei Schalke in den ersten Minuten nach einem 4-2-3-1 aus, in dem Terodde die einzige echte Spitze gibt. Topp agiert dahinter neben Ouédraogo und Seguin. Die Gäste aus Kiel formieren sich zunächst in einem 3-5-2.

1' Der Ball rollt! Die Hausherren spielen wie üblich in Blau und Weiß, Kiel trägt Rot.

1' Spielbeginn

Gleich drei ehemalige Schalker kicken heute für die Gäste aus Kiel. Timo Becker ist nach überstandener Verletzung zurück im Kader, sitzt aber ebenso wie Lewis Holtby nur auf der Bank. Steven Skrzybski steht als einziger Ex-Knappe in der Startelf.

Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin. Als Assistenten fungieren Dominik Schaal und Marcel Pelgrim und für den Videobeweis ist Patrick Hanslbauer verantwortlich.

Bei den Gästen gibt es im Vergleich zu letzter Woche zwei Änderungen. Bemerkenswert ist vor allem der Wechsel im Tor, wo Timon Weiner den Vortritt vor dem zuletzt nicht immer sicher wirkenden Thomas Dähne (Bank) erhält. Außerdem spielt Finn Porath für den am Knie verletzten Jonas Sterner (nicht im Kader).

Zu den Aufstellungen: Thomas Reis nimmt nach dem enttäuschenden Auftritt in Braunschweig insgesamt vier Änderungen vor. Auf Karaman, Lasme und Tauer muss der Coach notgedrungen verzichten, zudem rotiert Lino Tempelmann auf die Bank. Die Abwehrkette wird rechts von Henning Matriciani aufgefüllt und im Mittelfeld rücken Danny Latza und Youngster Assan Ouédraogo rein. In der Spitze gibt U23-Angreifer Keke Topp sein Startelfdebüt in Liga zwei an der Seite von Simon Terodde.

Während S04 fast schon zum Siegen verdammt ist, geht Holstein Kiel das Spiel ganz ohne Druck an. "Wir fahren da mit totaler Vorfreude hin, werden von sehr vielen Kielern unterstützt und haben einfach Lust, diese Atmosphäre zu spüren und uns da zu beweisen", sagte Marcel Rapp vor der Reise in den Ruhrpott. Ambitioniert sind die Störche trotzdem. "Wir haben unsere Stärken, sind eine gefestigte und junge Mannschaft, die weiß, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können. Schalke hat eine große individuelle Qualität, dazu kommt das Stadion und Schalke will unbedingt gewinnen. Darauf sind wir vorbereitet", so der Kieler Trainer.

Thomas Reis war nach dem mutlosen Auftritt seiner Elf in Braunschweig sichtlich angefressen. "Wer spätestens jetzt noch nicht gemerkt hat, was man in der zweiten Liga braucht, ist hier fehl am Platz", stellte der Coach der Hausherren klar. Dann wurde Reis aber auch gleich wieder pragmatisch. "Rückschläge gehören dazu, um besser zu werden. Wir nehmen uns für Freitag viel vor", so Reis, der auch gleich verriet, worauf es ihm ankommt: "Wir müssen viel aktiver sein, draufgehen und uns auf jeder Position unterstützen, um erfolgreich zu sein." Nicht mithelfen können heute Kenan Karaman und Dominick Drexler, die im letzten Spiel beide einen Faserriss erlitten. Auch Bryan Lasme und Niklas Tauer sind angeschlagen nicht im Kader.

Die Gäste aus dem hohen Norden haben auf der anderen Seite einen perfekten Saisonstart hingelegt und die ersten drei Pflichtspiele allesamt gewonnen. Erst am letzten Wochenende musste Holstein die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Die tat dafür richtig weh, da man sich im Heimspiel gegen Magdeburg zwar nach einem 0:2 zurückkämpfte, letztlich aber doch mit 2:4 verlor, weil man sich zu viele individuelle Fehler leistete. Trotzdem stehen die Störche mit sechs Punkten aus drei Spielen gut da und und könnten mit einem Auswärtssieg heute gar die Tabellenspitze erklimmen.

Ganze vier Pflichtspiele hat Bundesligaabsteiger Schalke in dieser Spielzeit erst absolviert und schon ist im Umfeld des Vereins wieder Krisenstimmung angesagt. Zwar haben die Knappen ihr erstes Heimspiel gegen Kaiserslautern klar gewonnen und sind auch im Pokal weitergekommen, doch es gab auch zwei bittere Pleiten. Beim 3:5 in Hamburg lieferte Königsblau eine katastrophale Defensivleistung ab, beim jüngsten 0:1 sorgte vor allem eine biedere Offensivdarbietung für Entsetzen bei den Fans. Um einen kompletten Fehlstart in der Liga zu vermeiden, will S04 vor heimischem Publikum nun unbedingt den zweiten Dreier feiern.