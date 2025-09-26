Schalke springt auf Aufstiegsplatz

Schalke 04 hat ausgerechnet gegen seinen Angstgegner den Sprung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Die deutlich überlegenen Königsblauen bezwangen die SpVgg Greuther Fürth mit 1:0 (0:0) und kletterten mit dem ersten Heimsieg gegen die Franken seit 1951 auf den zweiten Rang.

Der kurz zuvor eingewechselte Finn Porath erzielte das Siegtor (77.) für die Mannschaft von Trainer Miron Muslic, die erneut mit starker Defensive überzeugte, aber auch offensiv ihr bestes Saisonspiel bot. Trotz vieler guter Chancen dauerte es bis zur Schlussphase, ehe die Gastgeber trafen. "Ich hab' Gänsehaut gehabt, als die Fans gerufen haben - wie geil ist das", sagte Porath, der den 23. Torschuss aus spitzem Winkel verwandelte, bei Sky: "Ich bin drei Wochen hier, ich merke, dass alles in eine Richtung geht."

Schon nach neun Minuten musste Schalke auf Abwehrspieler Timo Becker verzichten, der ohnehin angeschlagen in die Partie gegangen war. Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Ron Schallenberg konnte der Ex-Kieler mit Knieschmerzen nicht mehr weitermachen. Die Königsblauen begannen extrem offensiv und hatten durch Soufiane El-Faouzi nach starkem Solo die erste Großchance (12.).

Das einzige Manko in einer starken ersten Halbzeit: Trotz teils drückender Überlegenheit mit 12:0 Torschüssen gelang den Gelsenkirchenern nicht die hochverdiente Führung. Ähnlich ging es nach der Pause weiter: Kenan Karaman scheiterte per Kopf (54.), Vitalie Becker (69.) und Moussa Sylla (74.) mit Schüssen an Torhüter Pelle Boevink. In der Nachspielzeit rettete Schalke-Keeper Loris Karius mit einer Glanzparade gegen Omar Sillah den Sieg (90.+6).