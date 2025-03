Schalke wohl vorerst ohne Torwart Karius

Fußball-Zweitligist Schalke 04 muss wohl vorerst auf Torwart Loris Karius verzichten. "Es sieht nicht danach aus, als wäre Loris für das nächste Spiel gegen Ulm verfügbar", sagte Trainer Kees van Wonderen nach dem turbulenten 3:3 (1:2) bei der SpVgg Greuther Fürth. Wenige Stunden später bestätigten die Königsblauen dann bei X den "Verdacht auf eine muskuläre Verletzung in der Wade", ohne genauere Angaben zur Ausfalldauer des 31-Jährigen zu machen.

Karius, der am 28. Januar nach vier Jahren sein Comeback im deutschen Profifußball gegeben hatte und erst Ende Februar zur Nummer eins auf Schalke aufgestiegen war, war in Fürth noch vor der Pause angeschlagen ausgewechselt worden. Das Spiel gegen Aufsteiger SSV Ulm findet am 6. April in Gelsenkirchen statt (13.30 Uhr/Sky).