Anzeige

Was für ein Spiel in Düsseldorf! Schalke 04 kämpft sich in scheinbar aussichtsloser Lage zurück, doch die Fortuna hat bei dem Acht-Tore-Spektakel im Topspiel der 2. Bundesliga das letzte Wort.

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 kommt in der 2. Liga einfach nicht aus dem Keller heraus. Die Knappen unterlagen im wilden Topspiel am Samstagabend bei Fortuna Düsseldorf nach einer lange desolaten Vorstellung 3:5 (0:3) und stecken auf Relegationsplatz 16 fest. Im sechsten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Karel Geraerts war es bereits die vierte Niederlage.

Düsseldorf, das Kapitän Marcel Sobottka mit einer Oberschenkel-Verletzung verlor, kletterte nach zuletzt zwei Pleiten auf Rang drei. Vincent Vermeij, der nach einer Gehirnerschütterung zurückkehrte, traf doppelt (13./26.).

"Für Vince freut es mich unheimlich", sagte Sportvorstand Klaus Allofs bei Sky: "Er hat in dieser Saison viel gearbeitet, aber noch nicht so viele Tore gemacht." Die weiteren Fortuna-Tore erzielten Felix Klaus (19.), Christos Tzolis (65.) und Jona Niemiec (90.+4).

Doch Schalke steckte nach dem Horror-Start nicht auf. Der ehemalige Düsseldorfer Marcin Kaminski (57.), Tomas Kalas (74.) und Bryan Lasme (75.) waren noch erfolgreich. Doch ein weiteres 4:4 gelang am sechsten Jahrestag des verrückten Derbys bei Borussia Dortmund, als Schalke vier Treffer aufholte, nicht.

Neben Vermeij konnte Fortuna-Coach Daniel Thioune nach abgelaufener Gelbsperre wieder auf Abräumer Yannik Engelhardt zurückgreifen, Innenverteidiger Jordy De Wijs fehlte wegen muskulärer Probleme. Die Abwehr wurde aber nur selten geprüft.