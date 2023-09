Zuletzt mussten die Schalker, die nach der Pleite bei St. Pauli auf Platz 15 der Tabelle abgerutscht sind, in zwei Spielen sechs Tore hinnehmen.

Die Statistik gibt Baumgartl recht. Schalke hat in den ersten sieben Spielen der Saison 15 Gegentore kassiert. Nur Schlusslicht VfL Osnabrück (18) ist in dieser Statistik noch schlechter.

„Wir spielen natürlich mit dem Feuer. Das ist eine risikobehaftete Sache, die wir da machen. Dann ist es einfach so, dass man Gegentore kassiert, das ist einfach Fakt", kritisierte Innenverteidiger Timo Baumgartl bei "Sky" indirekt die taktische Herangehensweise des Trainers.

Auf den Tribünen randalieren Fans, und aus der Mannschaft sind erste kritische Töne in Richtung des Trainers Thomas Reis nicht mehr zu überhören.

Nach der Niederlage bei St. Pauli übt Timo Baumgartl scharfe am Kritik an Trainer Thomas Reis.

„Das ist die Philosophie vom Trainer. Er gibt uns das vor. Deshalb machen wir das auch als Mannschaft", fand der Neuzugang aus Eindhoven deutliche Worte: "Aber klar ist – wenn man die ersten 20, 30 Minuten sieht – dass es brutal schwer ist, wenn ein Gegner das gut macht. Dann ist es 1-gegen-1 hinten, das ist natürlich risikoreich. Gegen spielstarke Mannschaften wie Magdeburg oder St. Pauli wird es so schwer für uns. Dann können wir uns auch nicht beklagen, wenn es nach 30 Minuten 3:0 steht."

Verein reagiert auf Baumgartls Interview

Auf die Frage nach dem Rückhalt des Trainers innerhalb der Mannschaft antwortete der 27-Jährige ausweichend: "Er gibt uns einen Plan mit, aber es ist natürlich auch ein Stück weit schwer für uns, das so zu sehen, das so zu machen. Weil wir natürlich immer wieder in diese Situationen reinlaufen.“

Ein klares Bekenntnis zu Reis hört sich jedoch definitiv anders an.

Am Tag nach der Partie am Millerntor reagierte der Verein. Sportdirektor André Hechelmann kündigte ein Gespräch mit Baumgartl an.

"Wir werden das intern klären", so der 39-Jährige, der weiterhin der festen Überzeugung ist, dass Thomas Reis der richtige Trainer für den FC Schalke 04 ist. Der 49-Jährige wirkte nach diesem Rückschlag ernüchtert: "Wir sind jetzt unten drin. Dieser Situation müssen wir uns stellen".