Slapstick-Eigentor verschärft Ulmer Abstiegssorgen

Mit einem Slapstick-Eigentor hat der SSV Ulm seine Abstiegssorgen in der 2. Fußball-Bundesliga selbst verschärft. Die Spatzen verloren ihr Heimspiel am 32. Spieltag gegen Hannover 96 mit 1:2 (0:1) und verpassten im engen Kampf um den Klassenerhalt die erhoffte Reaktion auf den eindrucksvollen Sieg des Konkurrenten Preußen Münster am Vorabend.

Tom Gaal (28.) legte mit einer kuriosen Klärungsaktion ins eigene Tor unfreiwillig den Grundstein für die Niederlage der Ulmer. Semir Telalović (51.) gelang zwar der Ausgleich, nach der erneuten Hannover-Führung durch Josh Knight (67.) verpasste Ulm jedoch in Überzahl ein Comeback. Oliver Batista Meier (70.) scheiterte mit einem Elfmeter an 96-Torhüter Ron-Robert Zieler, Boris Tomiak (69.) hatte für das Foul unmittelbar zuvor Rot gesehen.

Ulm rutschte durch Münsters Statement am Freitagabend beim 1. FC Magdeburg (5:0) auf den vorletzten Platz, der Rückstand auf die Preußen auf Relegationsplatz 16 beträgt drei Punkte. Zunächst durfte auch Jahn Regensburg aufatmen. Bei einem Punktgewinn der Ulmer wäre der Abstieg des Tabellenletzten vorzeitig besiegelt gewesen, der Jahn besitzt vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) noch eine Minimalchance auf die Rettung. Hannover rückte derweil auf drei Punkte an den Relegationsplatz drei heran.

Nach dem Sieg bei der SpVgg Greuther Fürth in der Vorwoche (1:0) begann Ulm zielstrebig. Philipp Strompf scheiterte per Kopf erst an Zieler (14.), nur eine Minute später traf er die Latte. Fast aus dem Nichts unterlief Gaal das kuriose Eigentor: Eine Hereingabe schob der Ulmer unbedrängt aus kurzer Distanz ins eigene Netz. Die Aktion hinterließ Spuren bei den Gastgebern.

Durch Telalovićs Ausgleich keimte zwar neue Hoffnung bei den engagierten Ulmern auf, doch Knight schlug nach einem Konter eiskalt für Hannover zu. Ulm rannte verzweifelt in Überzahl an, nachdem Tomiak runter musste. Die große Chance vom Punkt ließ Batista Meier mit einem Flachschuss in Zielers Arme liegen.