Spektakel in Fürth - Ujah ärgert Club

Sieben-Tore-Spektakel in Fürth, ein wichtiger Doppelpack des Braunschweigers Anthony Ujah und ein aufmüpfiger Aufsteiger im Erfolgsrausch: In der 2. Fußball-Bundesliga ging es am 7. Spieltag hoch her. Die SpVgg Greuther Fürth beschenkte sich zum 120. Vereinsjubiläum mit einem turbulenten 4:3 (3:3) gegen den Karlsruher SC. Eintracht Braunschweig errang dank Ujah ein 2:2 (1:2) gegen den 1. FC Nürnberg. Und Neuling SV Elversberg behielt beim SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) die Oberhand.

Für Fürth war es nach fünf Zweitligaspielen ohne Sieg ein Befreiungsschlag - und das in Unterzahl: Julian Green flog in einem verrückten Spiel mit Gelb-Rot vom Platz (56., wiederholtes Foulspiel).

Tim Lemperle (5.), Dickson Abiama (13./45.+6) und Damian Michalski (64.) trafen im Zweitliga-Rekordduell (45. Spiel) für Fürth. Robin Bormuth (7.), Marvin Wanitzek (25.) und Lars Stindl (45.+4) waren für den KSC erfolgreich, der keines der jüngsten sieben Pflichtspiele gewann.

Braunschweig wartet seit vier Spielen auf einen Sieg, obwohl Ujah (29., 64.) doppelt traf. Der Stürmer musste kurz vor Schluss nach einem Zusammenprall mit Club-Keeper Christian Mathenia mit lädierter linker Schulter vom Platz. Kanji Okunuki (38.) und Benjamin Goller (40.) hatten die 2:1-Führung zugunsten der Franken gesorgt.

Elversberg holte den dritten Dreier in Serie. Thore Jacobsen (20., Foulelfmeter) erzielte das Führungstor. Vorausgegangen war ein Foulspiel von Martin Angha an Luca Schnellbacher. Schiedsrichter Arne Aarnink (Bochum) zeigte sofort auf den Punkt. Wahid Faghir (77.) erhöhte mit seinem dritten Saisontor.