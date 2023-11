St. Pauli vor dem HSV: Walter will am Ende abrechnen

Anzeige

St. Pauli Erster, der HSV auf Platz zwei - Hamburg dominiert derzeit die 2. Fußball-Bundesliga. "Absolut" schön für die Stadt, findet HSV-Trainer Tim Walter. Doch der 48-Jährige will im Verlauf der Saison noch an dem vermeintlich kleineren Stadtrivalen vorbeiziehen.

"Für uns ist es das Entscheidende, dass wir ganz am Ende oben stehen", sagte Walter vor der Partie bei seinem Ex-Klub Holstein Kiel (Samstag, 13.00 Uhr/Sky). "Ich glaube, für eine Stadt mit zwei so großen Vereinen ist es natürlich auch schön, wenn beide oben stehen", meinte Walter, für den nun drei Nordduelle mit Kiel, Eintracht Braunschweig (24. November) und dem Derby bei St. Pauli (1. Dezember) auf dem Programm stehen. Für den HSV wäre es allerdings "noch schöner, wenn das dann mal umgedreht ist. Also wir sind oben dabei, aber haben bis jetzt noch nichts erreicht", sagte Walter.

Kiel war Walters erster Cheftrainer-Posten bei den Profis, in der Saison 2018/19 führte er die Störche in der 2. Liga auf Platz sechs - unter anderem durch ein 3:0 im Volksparkstadion nach dem Abstieg des HSV aus der Bundesliga. Für ihn sei es immer "sehr schön, wieder nach Kiel zu kommen. Ich habe noch einige Freunde da, bin sehr gerne da", sagte Walter.