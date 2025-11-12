Tempelmann fehlt Braunschweig mehrere Wochen

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Lino Tempelmann verzichten. Der 26-Jährige hatte zuletzt mit anhaltenden Knieproblemen zu kämpfen und wurde am Mittwoch erfolgreich operiert, wie der Tabellen-16. mitteilte. Tempelmann steht dem Klub damit "vorerst nicht zur Verfügung".

"Wir hoffen sehr, dass Lino bald schmerzfrei ist und uns dann mit seinen Qualitäten wieder vollständig zur Verfügung steht", wird Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zitiert: "Wir wünschen ihm einen bestmöglichen Heilungsverlauf und freuen uns, wenn er zurück ist."

Tempelmann absolvierte in dieser Saison acht Ligaspiele für die Niedersachsen. Der gebürtige Münchner war im Sommer vom FC Schalke 04 fest nach Braunschweig gewechselt, nachdem er bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison ausgeliehen gewesen war. Damals trug er mit einem Treffer im Relegations-Hinspiel gegen den 1. FC Saarbrücken maßgeblich zum Klassenerhalt bei.