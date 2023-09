Thon stützt Schalke-Coach Reis in der Causa Fährmann

Anzeige

Klub-Ikone Olaf Thon hat Trainer Thomas Reis in der Causa Fährmann beim Fußball-Zweitligisten Schalke 04 den Rücken gestärkt. Der Coach hatte Torwart Ralf Fährmann, der zurzeit nur die Nummer zwei bei den Königsblauen ist, für das Spiel bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (1:1) nicht für den Kader berücksichtigt.

Zuvor hatte Fährmann-Berater Stefan Backs den Umgang des Klubs mit seinem Schützling moniert. "Dass man über den Manager sprechen lässt, das geht gar nicht", sagte Thon bei Sky, "dieser Weg ist der schlechteste, den man wählen konnte, und Thomas Reis war zum Handeln gezwungen."

Thon, Weltmeister von 1990, traut Reis die sportliche Wende auf Schalke zu - trotz drei Niederlagen in fünf Saisonpartien in der 2. Liga. Thon: "Thomas Reis ist der richtige Trainer und man muss Vertrauen in ihn haben. Im Moment läuft es gegen Schalke."