Trotz Alu-Pech: VfL Bochum gewinnt Kellerduell gegen Magdeburg

Der VfL Bochum hat das Kellerduell in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und den Aufschwung unter Trainer Uwe Rösler fortgesetzt. Der Bundesliga-Absteiger siegte am Sonntag gegen das Schlusslicht 1. FC Magdeburg mit 2:0 (1:0) und verschaffte sich ein kleines Polster auf die direkten Abstiegsplätze.

Für den FCM war es die erste Niederlage unter Coach Petrik Sander, der weiter das Vertrauen der Verantwortlichen genießt. VfL-Youngster Kjell-Arik Wätjen (41.) mit seinem ersten Zweitligator und Gerrit Holtmann (60.) erzielten die Bochumer Treffer. Magdeburgs Falko Michel (81.) schoss einen Foulelfmeter an die Latte.

"Bei den Chancen, die wir hatten, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden, habe ich schon ein bisschen gelitten. Wenn der Elfmeter reingeht, wird das nochmal richtig schwer", sagte Rösler bei Sky: "Der Sieg geht total in Ordnung für uns."

Die Bochumer, die am vergangenen Dienstag den Bundesligisten FC Augsburg im DFB-Pokal ausgeschaltet hatten, waren in einer munteren Anfangsphase doppelt im Pech. Philipp Strompf (3.) köpfte nach einer Ecke an den Pfosten, später scheiterte Farid Alfa-Ruprecht (17.) an der Latte.

Auch Magdeburg versteckte sich nicht. Nach feinem Zuspiel kam Maximilian Breunig (9.) im Strafraum zum Abschluss, schoss aber zu zentral. Beim Distanzschuss von Lubambo Musonda (11.) zeichnete sich Bochums Torhüter Timo Horn aus. Das Duell blieb auch in der Folge unterhaltsam und auf Augenhöhe. Der Bochumer Führung ging ein grober Abwehrfehler voraus.

Die Intensität des Spiels und der Offensivdrang beider Mannschaften gingen auch in der zweiten Halbzeit nicht verloren. Bochums Francis Onyeka scheiterte bei einer kuriosen Dreifachchance (57.). Kurz darauf machte es Holtmann besser. In der Schlussphase vergab Michel die große Chance auf den Anschluss.