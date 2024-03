Verrücktes Schalke-Spiel kippt zweimal - Kiel auf Aufstiegskurs

Anzeige

In einem verrückten Spiel vergibt Schalke 04 eine komfortable Führung und rettet am Ende einen Punkt ins Ziel. Holstein Kiel hält Kurs in Richtung Bundesliga.

Schalke 04 hat seinen vierten Heimsieg in Folge verpasst, am Ende aber immerhin einen Punkt gerettet. Die Königsblauen mussten sich gegen den SC Paderborn am 25. Spieltag der 2. Bundesliga nach einer 2:0-Führung mit einem 3:3 (1:0) begnügen.

Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun fünf Punkte. Für Paderborn war es ein Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Für Schalke ging es zunächst gut los. Kenan Karaman verwandelte einen Handelfmeter (32.), Bryan Lasme erhöhte (50.). Doch dann kippte die Partie. Aaron Zehnter brachte die Paderborner nach der Pause heran (60.) und in der 78. Minute glich David Kinsombi für den SCP aus - ebenfalls per Handelfmeter. Anschließend drehte Sebastian Klaas die Partie (86.).

Doch damit nicht genug: In der Nachspielzeit machte Keke Topp noch das 3:3 (90.+2) und rettete den Königsblauen einen Zähler.