3. Liga: Dresden und Aue an der Spitze

Die sächsischen Rivalen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue belegen nach fünf Spieltagen die ersten beiden Ränge in der 3. Fußball-Liga. Dynamo hatte allerdings große Mühe, um am Samstag gegen den FC Ingolstadt beim 2:0 (0:0) drei Heimzähler zu behalten. Dabei spielten die Schanzer ab der 41. Minuten nach der Roten Karte für Lukas Fröde in Unterzahl. Panagiotis Vlachodimos (62.) und Manuel Schäffler (90.) trafen für Spitzenreiter Dynamo zum Sieg.

"Wir hätten es uns leichter machen können. Wir hätten nur eine von den zwei Hundertprozentigen reinmachen können. Wir haben aber ein gutes Spiel gemacht und zu Recht auch gewonnen", sagte Dresdens Trainer Markus Anfang bei MagentaSport.

1860 München unterlag am Samstagabend 1:2 (0:0) gegen Aue. Marcel Bär (85.) und Maximilian Thiel (87.) gelangen die Treffer zum Sieg für die Sachsen. Den Sprung auf den dritten Platz verpasste am Sonntag Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen durch ein 1:4 (1:0) beim Halleschen FC. Aufsteiger SpVgg Unterhaching kam am Samstag beim SC Verl zu einem torlosen Unentschieden und belegt den dritten Rang.

Aufsteiger Preußen Münster unterlag Waldhof Mannheim mit 1:3 (0:1). Der SSV Ulm bezwang den VfB Lübeck mit 3:0 (0:0). Der SC Freiburg II unterlag gegen Rot-Weiss Essen 0:2 (0:0). Der 1. FC Saarbrücken hatte am Freitag durch ein 2:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund II den zweiten Saisonsieg gefeiert.