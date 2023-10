3. Liga: Regensburg erobert Spitze - Köln gleicht spät aus

Anzeige

Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg ist vorübergehend an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga gesprungen. Die Mannschaft von Joe Enochs gewann im Jahnstadion mit 2:1 (2:0) gegen den VfB Lübeck.

Die Tore beim vierten Regensburger Sieg in Serie erzielten Dominik Kother (41.) und Oscar Schönfelder (45.+3), das VfB-Tor schoss Robin Velasco (46.). Mit Louis Breunig (70./Gelb-Rote Karte) und Leon Sommer (79./Notbremse) flog auf beiden Seiten ein Spieler vom Platz.

Viktoria Köln und Erzgebirge Aue halten den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen. Die Mannschaften trennten sich 2:2 (0:0) und belegen die Ränge vier und fünf. Dank der Treffer von Marvin Stefaniak (70.) und Tim Danhof (75.) drehte Aue zwar die Partie, in der Köln durch Luca Marseiler in Führung gegangen war (46.). Doch in der Nachspielzeit glich Andre Becker aus (90.+3).

Der SC Verl und der SC Ingolstadt spielten ebenfalls 2:2 (2:1). Die Verl-Tore erzielten Lars Lokotsch (2.) und Michel Stöcker (20.), für den Gast trafen Benjamin Kanuric (23.) und Jannik Mause (75.).

Die SpVgg Unterhaching und der SV Sandhausen trennten sich 0:0 und stehen beide punktgleich mit 15 Punkten im gesicherten Mittelfeld.