3. Liga: Regensburg festigt Tabellenspitze

Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg hat in der 3. Fußball-Liga die Spitzenposition gefestigt und einen weiteren Schritt in Richtung direkten Wiederaufstieg gemacht. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs setzte sich am Samstag im Topspiel beim Tabellendritten Preußen Münster mit 3:1 (3:0) durch. Die Bayern liegen damit zumindest vorübergehend vier Punkte vor dem ersten Verfolger SSV Ulm, der am Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport) beim Halleschen FC nachziehen kann. Münster folgt mit fünf Zählern Rückstand.

Im Preußenstadion dominierten die Gäste von Beginn an, bereits in der 3. Minute brachte Noah Ganaus Regensburg auf die Siegerstraße. Christian Viet (15.) und Dominik Kother (26.) erhöhten schnell, Münster verkürzte in der Schlussphase durch Shaibou Oubeyapwa (81.).

Während der Spitzenreiter damit den zweiten Sieg nacheinander bejubelte, kassierte Münster nach sieben Erfolgen in Serie wieder eine Niederlage. Am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) könnte das Team von Trainer Sascha Hildmann zudem den Relegationsplatz an Dynamo Dresden verlieren. Dresden trifft auf den Pokal-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken.