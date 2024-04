Erneut Drohbriefe an Dresdens Kutschke

Anzeige

Stefan Kutschke vom Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden hat erneut Drohbriefe erhalten. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, seien zwei weitere Schreiben eingegangen, in denen der Kapitän "und seine Familie massiv und in widerwärtiger Form bedroht" worden seien.

In der vergangenen Woche hatte Kutschke laut Verein bereits einen Drohbrief erhalten, Dresden hatte daraufhin am Dienstag die öffentlichen Trainingseinheiten in der laufenden Woche abgesagt. Aufgrund der nun hinzugekommenen Briefe erhöhe man "in den kommenden Tagen in Absprache mit der Polizei die Sicherheitsstufe", hieß es in einer Mitteilung. Der Fall sei vorab erneut zur Anzeige gebracht worden.

"Derartige Angriffe gegen Mitarbeiter unseres Vereins können und werden wir nicht dulden", sagte David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation: "Die Art und Weise ist nicht zu akzeptieren und wird von unserer Seite verurteilt." Die SGD werde "mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die oder den Verfasser vorgehen und unser Möglichstes tun, um Stefan und seine Familie zu schützen".