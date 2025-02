Trotz der Einstufung als Hochrisiko-Spiel und dem Einsatz von 1.300 Beamten kam es beim Spiel in der 3. Liga zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden am Samstagnachmittag zu schwersten Ausschreitungen.

Hansa schon jahrelang immer im Spitzenfeld der Strafen-Tabelle

Gerade mit Bezug auf Hansa Rostock kann man ohnehin nicht von einem bedauerlichen Einzelfall sprechen. Das Fehlverhalten von Teilen des Hansa-Anhanges ist über einen längeren Zeitraum belegbar. Denn Rostock war sowohl als Zweitligist als auch in der 3. Liga in den zurückliegenden Jahren stets im Spitzenfeld der Strafen-Tabelle.

Alleine in der Zweitliga-Saison 2023/24 zahlte der Klub knapp 600.000 Euro Strafe an den DFB wegen wiederholtem Fehlverhalten des eigenen Anhanges. In der laufenden Drittliga-Spielzeit ist Hansa mit knapp 100.000 Euro Strafe zum aktuellen Zeitpunkt Dritter in der schändlichen Strafen-Tabelle.