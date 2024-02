3. Liga: Tränen bei Felix Götze nach Fan-Eklat in Dresden

"Gestern habe ich das erste Mal in meiner Fußballkarriere geweint. Nicht vor Schmerzen, sondern weil es erniedrigend war, mit blutendem Gesicht und unter Schock beleidigt, bespuckt und beworfen zu werden. Es gibt Grenzen und die wurden gestern leider überschritten", schrieb er anschließend auf "Instagram".

Auf die Verletzung und die Auswechslung des 26 Jahre alten Verteidigers reagierten die Dresdner Anhänger äußerst geschmacklos, was bei Götze zur Fassungslosigkeit und sogar Tränen führte.

Götze wurde bei seinem Abtransport auf der Trage aus dem Dresdner Fanblock mit "Auf-Wiedersehen-Rufen" verhöhnt. Von Ordnern und Sanitätern musste der Essener sogar mit Regenschirmen vor Wurfgeschossen aus dem Fanblock geschützt werden.

"Ich liebe diesen Sport und ich schätze alle Fans, denn ohne euch wäre der Fußball nicht das, was er ist. Aber, bei allen Emotionen, dürfen gewisse Grenzen einfach nicht überschritten werden - das war gestern leider der Fall. In jedem Trikot, das unten auf dem Rasen getragen wird, steckt ein Mensch!", schrieb Götze in seinem Instagram-Post.