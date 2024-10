3. Liga: Dresden beendet Durststrecke

Dynamo Dresden ist in der 3. Fußball-Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Traditionsklub aus Sachsen besiegte nach zuvor vier Spielen ohne Erfolg Hannover 96 II mit 2:1 (0:1) und rückte wieder an die Tabellenspitze heran. Oliver Batista Maier (90.+2) gelang der späte Siegtreffer.