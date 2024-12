3. Liga: Tabellenführer Cottbus verpasst Sieg in Ingolstadt

Aufsteiger Energie Cottbus muss am letzten Spieltag des Jahres um die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga bangen. Der frühere Bundesligist kam am Freitagabend nicht über ein 1:1 (0:1) beim FC Ingolstadt hinaus. Für das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz riss damit nach vier Siegen eine Serie, Dynamo Dresden kann mit einem Sieg am Samstag (14.00 Uhr/MagentaTV) bei der SpVgg Unterhaching vorbeiziehen.