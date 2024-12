Dresden sichert sich Herbstmeisterschaft

Dynamo Dresden hat sich die Herbstmeisterschaft in der 3. Fußball-Liga gesichert. Die Sachsen gewannen bei der SpVgg Unterhaching 3:0 (1:0) und zogen an Energie Cottbus vorbei. Der Aufsteiger hatte sich am Freitagabend mit einem 1:1 beim FC Ingolstadt begnügen müssen.