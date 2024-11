Sechs Spiele sieglos: Osnabrück bleibt Letzter der 3. Liga

Absteiger VfL Osnabrück bleibt nach der dritten Niederlage nacheinander weiter am Tabellenende der 3. Liga. Gegen den FC Ingolstadt verlor die Mannschaft von Trainer Pit Reimers in Unterzahl 2:4 (0:2). Der FCI hingegen ist nach dem zweiten Sieg in Folge in der Spitzengruppe angekommen, die Bayern liegen nur vier Zähler hinter Tabellenführer und Aufsteiger Energie Cottbus.