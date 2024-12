Sieg im Ostderby: Cottbus wieder Tabellenführer der 3. Liga

Energie Cottbus hat in der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung zurückerobert. Die Lausitzer siegten im Ostderby gegen Hansa Rostock mit 3:1 (1:0) und zogen damit wieder an Dynamo Dresden vorbei. Der Vorsprung auf die Dresdner, die bereits am Freitagabend mit 2:1 gegen Waldhof Mannheim gewonnen hatten, beträgt nach 18 Spieltagen weiter einen Punkt.