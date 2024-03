Highlights und einzelne Szenen der Spiele bekommt ihr auch auf Joyn sowie auf ran.de und in der ran App.

ProSieben MAXX überträgt immer montags von 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr das Top-Spiel live im Free-TV. Natürlich ist das Top-Spiel auch auf Joyn oder im Livestream auf ran.de und in der ran -App zu sehen.

Immer wieder zeigen dabei auch Gaststars ihr Können. Am Montag, 4. März 2024, spielte beispielsweise Ex-Nationalstürmer Mike Hanke mit und sicherte Hardstuck Royale mit seinem Treffer zum 2:2 einen Punkt . In seiner Profikarriere war der mittlerweile 40-Jährige unter anderem für Hannover 96, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 aktiv und bestritt zwölf Partien für die DFB-Elf (ein Tor).

Die Baller League - unter anderem gegründet von den Fußball-Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels - ist an den Start gegangen. Sie bietet schnellen, intensiven Fußball auf dem Kleinfeld. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihre Teams und kommentieren die Spiele.

Live-Fußball bei ran! Die Baller League mit Mats Hummels, Lukas Podolski, Alisha Lehmann und Co. ist, live auf ProSieben Maxx und Joyn, gestartet. Alle Infos dazu gibt es hier!

Mike Hanke dribbelte am 7. Spieltag für Hardstuck Royale auf und stellte sein Können unter Beweis.

Baller League live im Free-TV und Livestream: Welche Stars waren am 7. Spieltag zu Gast?

Anzeige

Baller League live im Free-TV und Livestream: Das sind die Teams

Die Teams bestehen neben den Team-Kapitänen (z.B. Sportler oder bekannte Twitch-Streamer) auch aus Halbprofis, talentierten Amateuren und weiteren Gaststars. Hier eine Auflistung aller Teams und Manager.

Team 1: Streets United mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann, Trainer: Simon Pesch

Team 2: Käfigtiger FC mit Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar, Trainer: Cagdas Sahinoglu

Team 3: Las Ligas Ladies mit Jule Brand und Selina Cerci, Trainer: Sebastian Sander

Team 4: Protatos mit Lars und Lucas von "Brotatos", Trainer: Dennis Ochs

Team 5: Hollywood United mit Max Kruse und Knossi (Jens Knossalla), Trainer: Kevin Kruth

Team 6: VfR Zimbos mit Gamerbrother (Simon Schildgen) und Tisi Schubech (Simon Bechtold und Timo Schulz), Trainer: Ludwig Asenso

Team 7: Golden XI mit Christoph Kramer und Ana Maria Marković, Trainer: Okan Özbay

Team 8: Calcio Berlin mit Calcio Berlin (Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn), Trainer: Marcel Demircan

Team 9: Eintracht Spandau mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe aka Hänno), Trainer: Hans Sarpei

Team 10: Beton Berlin mit Kontra K und Felix Lobrecht, Trainer: Tayfun Pektürk

Team 11: Hardstuck Royale mit Trymacs (Maximilian Stemmler), Trainer: Patrick Lange

Team 12: Gönrgy Allstars mit MontanaBlack (Marcel Eris) und UnsympathischTV (Sascha Hellinger), Trainer: Sandro Stupid und Stefan Effenberg

Bevor die Saison offiziell an den Start ging, stand am 15. Januar noch der Draft an. Es war das erste große Live-Streaming-Event der Baller League.

Der erste Spieltag ging am 22. Januar über die Bühne. Weitere zehn Spieltage folgen an den jeweiligen Montagen danach.

Am 23. März 2024 (Samstag) steigt der Finaltag. Beim Final-4-Wochenende stehen dann die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das große Finale an.