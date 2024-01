Highlights und einzelne Szenen der Spiele bekommt ihr auch auf Joyn sowie auf ran.de und in der ran App.

ProSieben MAXX überträgt immer montags ab 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr das Top-Spiel live im Free-TV. Natürlich ist das Top-Spiel auch auf Joyn oder im Livestream auf ran.de und in der ran -App zu sehen.

Die Baller League - unter anderem gegründet von den Fußball-Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels - ist an den Start gegangen. Sie bietet schnellen, intensiven Fußball auf dem Kleinfeld. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihr Team und kommentieren die Spiele.

Hollywood United vs. Streets United 2:3

Eintracht Spandau vs. Calcio Berlin 8:4

Las Ligas Ladies vs. VfR Zimbos 0:6

Beton Berlin vs. Golden XI 1:4

Protatos vs. Käfigtiger FC 3:3

Gönrgy Allstars vs. Hardstuck Royale 1:6

Am 23. März 2024 (Samstag) steigt der Finaltag. Beim Final-4-Wochenende stehen dann die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das große Finale an.

Der erste Spieltag ging am 22. Januar über die Bühne. Weitere zehn Spieltage folgen an den jeweiligen Montagen danach.

Bevor die Saison offiziell startet, stand am 15. Januar noch der Draft an. Es war das erste große Live-Streaming-Event der Baller League.

Fußball-Fans können sich jeden Montag also auf eine geballte Anzahl von sechs Spielen in Folge freuen.

Bei der Baller League gehen zwölf Teams an den Start, an elf Spieltagen ist jedes dieser Teams im Einsatz.

Baller League live bei ProSieben MAXX, Joyn und ran: Was ist das?

Baller League live: Intensiv, innovativ, interaktiv

ran-Sportchef Gernot Bauer blickt den Übertragungen der neuen Liga optimistisch entgegen: "Die Baller League ist ein enorm spannendes Projekt und wir freuen uns nicht nur wegen der großen sportlichen Namen wie Lukas Podolski, Mats Hummels oder Alisha Lehmann und Kevin-Prince Boateng auf den gemeinsamen Weg. Es wird neu, schnell und sicher auch mal wild werden. Es wird damit eine ideale Ergänzung zu unseren anderen Fußball-Übertragungen in der Bundesliga oder bei der U21."

Joyn-Content-Chef Thomas Münzner ergänzt: "Die 'Baller League' ist eine völlig neue Art des Fußballs. Intensiv, innovativ und interaktiv. Die Verbindung aus hochwertigem Sport und der Streaming-Welt ist wie gemacht für Joyn. Wir freuen uns, gemeinsam mit ProSieben MAXX die neue Fußball-Streamer-Liga von Beginn an medial zu begleiten."

"Elf Mal Live-Fußball in der Prime Time. Wir rollen auf ProSieben MAXX den grünen Teppich für die 'Baller League' aus und freuen uns auf spannende Fußballabende in dieser ganz neuen Art und Form", so ProSieben MAXX-Senderchefin Ellen Koch.