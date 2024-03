Anzeige Live-Fußball bei ran! Die Baller League mit Mats Hummels, Lukas Podolski, Alisha Lehmann und Co. ist, live auf ProSieben Maxx und Joyn, gestartet. Alle Informationen dazu gibt es hier! Fußball-Fans aufgepasst! Eine neue Fussball-Liga hat das Licht der Welt erblickt. Und ran ist live dabei! Die Baller League - unter anderem gegründet von den Fußball-Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels - ist an den Start gegangen. Sie bietet schnellen, intensiven Fußball im Kleinfeld. Fußballstars und Streaming-Größen coachen als Kapitäne ihre Teams und kommentieren die Spiele. Immer wieder zeigen dabei auch Gaststars ihr Können. Am Montag, 18. März 2024, lief Daniel Caligiuri für Golden XI auf. Der Italiener spielte in der Bundesliga für den FC Schalke 04, den VfL Wolfsburg, den FC Augsburg und den SC Freiburg. In insgesamt 372 Erstliga-Partien gelangen dem heute 36-Jährige 51 Tore. 57 weitere legte er vor. ProSieben MAXX überträgt immer montags von 20:15 Uhr bis 21:30 Uhr das Top-Spiel live im Free-TV. Natürlich ist das Top-Spiel auch auf Joyn oder im Livestream auf ran.de und in der ran-App zu sehen. Highlights und einzelne Szenen der Spiele seht ihr auch auf Joyn sowie auf ran.de und in der ran App. Durch eine Sublizenz von Joyn wird die Baller League mittlerweile auch bei MagentaSport übertragen. ANZEIGE: Hier gibt's Tickets für das Final Four in Düsseldorf am 8. April.

Baller League live: Die Partien am 9. Spieltag (Montag, 18. März) Alle Highlights, Ergebnisse und Spielberichte des 9. Spieltags findet ihr unter diesem Link. Gönrgy Allstars - Beton Berlin 1:3 Streets United - Hardstuck Royale 4:4 Eintracht Spandau - Käfigtiger 6:3 Calcio Berlin - Protatos 4:0 VfR Zimbos - Golden XI 2:6 Las Ligas Ladies - Hollywood United 4:7

Baller League live: Die Tabelle nach dem 9. Spieltag

© Joyn

Anzeige Baller League live im Free-TV und Livestream: Das sind die zwölf Teams Die Teams bestehen neben den Team-Kapitänen (z.B. Sportler oder bekannte Twitch-Streamer) auch aus Halbprofis, talentierten Amateuren und weiteren Gaststars. Hier eine Auflistung aller Teams und Manager. Team 1: Streets United mit Lukas Podolski und Alisha Lehmann, Trainer: Simon Pesch Team 2: Käfigtiger FC mit Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar, Trainer: Cagdas Sahinoglu Team 3: Las Ligas Ladies mit Jule Brand und Selina Cerci, Trainer: Sebastian Sander Team 4: Protatos mit Lars und Lucas von "Brotatos", Trainer: Dennis Ochs Team 5: Hollywood United mit Max Kruse und Knossi (Jens Knossalla), Trainer: Kevin Kruth Team 6: VfR Zimbos mit Gamerbrother (Simon Schildgen) und Tisi Schubech (Simon Bechtold und Timo Schulz), Trainer: Ludwig Asenso Team 7: Golden XI mit Christoph Kramer und Ana Maria Marković, Trainer: Okan Özbay Team 8: Calcio Berlin mit Calcio Berlin (Nico Heymer, Christoph Kröger und Niklas Levinsohn), Trainer: Marcel Demircan Team 9: Eintracht Spandau mit Hans Sarpei und HandOfBlood (Maximilian Knabe aka Hänno), Trainer: Hans Sarpei Team 10: Beton Berlin mit Kontra K und Felix Lobrecht, Trainer: Tayfun Pektürk Team 11: Hardstuck Royale mit Trymacs (Maximilian Stemmler), Trainer: Patrick Lange Team 12: Gönrgy Allstars mit MontanaBlack (Marcel Eris) und UnsympathischTV (Sascha Hellinger), Trainer: Sandro Stupid und Stefan Effenberg Bevor die Saison offiziell an den Start ging, stand am 15. Januar noch der Draft an. Es war das erste große Live-Streaming-Event der Baller League. Der erste Spieltag ging am 22. Januar über die Bühne. Weitere zehn Spieltage folgen an den jeweiligen Montagen danach. Am 23. März 2024 (Samstag) steigt der Finaltag. Beim Final-4-Wochenende stehen dann die Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das große Finale an.

Baller League live bei ProSieben MAXX, Joyn und ran: Was ist das? Bei der Baller League gehen zwölf Teams an den Start, an elf Spieltagen ist jedes dieser Teams im Einsatz. Fußball-Fans können sich jeden Montag also auf eine geballte Anzahl von sechs Spielen in Folge freuen. Gespielt wird mit sechs gegen sechs auf einem Indoor-Kleinfeld.

Baller League live: Intensiv, innovativ, interaktiv ran-Sportchef Gernot Bauer blickt den Übertragungen der neuen Liga optimistisch entgegen: "Die Baller League ist ein enorm spannendes Projekt und wir freuen uns nicht nur wegen der großen sportlichen Namen wie Lukas Podolski, Mats Hummels oder Alisha Lehmann und Kevin-Prince Boateng auf den gemeinsamen Weg. Es wird neu, schnell und sicher auch mal wild werden. Es wird damit eine ideale Ergänzung zu unseren anderen Fußball-Übertragungen in der Bundesliga oder bei der U21." Joyn-Content-Chef Thomas Münzner ergänzt: "Die 'Baller League' ist eine völlig neue Art des Fußballs. Intensiv, innovativ und interaktiv. Die Verbindung aus hochwertigem Sport und der Streaming-Welt ist wie gemacht für Joyn. Wir freuen uns, gemeinsam mit ProSieben MAXX die neue Fußball-Streamer-Liga von Beginn an medial zu begleiten." "Elf Mal Live-Fußball in der Prime Time. Wir rollen auf ProSieben MAXX den grünen Teppich für die 'Baller League' aus und freuen uns auf spannende Fußballabende in dieser ganz neuen Art und Form", so ProSieben MAXX-Senderchefin Ellen Koch.

Baller League live im Free-TV und Livestream: Die Rahmenbedingungen im Überblick Start: 22. Januar 2024 - immer montags ab 18:30 Uhr

11 Spieltage + Final-4-Turnier Anfang April

Pro Spieltag 6 Partien

Feld: Indoor, keine Bande

Teilnehmer: 12 Teams aus Stars, Halbprofis und Amateuren

Free-TV: ProSieben MAXX (live ab 20:15 Uhr)

Livestream: Joyn (live ab 18.30 Uhr oder 19.20 Uhr)

Highlights: ran.de / ran App / Instagram @ransport

Baller League live: Die Spielregeln im Überblick Spieldauer: 2 x 15 Minuten inkl. 5 Minuten Halbzeit-Pause

Spielfeld: 50 Meter x 29 Meter, keine Bande

Gespielt wird mit Auslinie und Abseits - in den letzten 3 Minuten wird das Abseits aufgehoben

Spieler auf dem Feld: 6 vs. 6

10 Minuten Pause zwischen den Matches

"3 Ecken Elfer" während der gesamten Spielzeit: Nach 3 Ecken gibt es einen Penalty

"+1": In den letzten drei Minuten starten beide Teams mit 1 vs. 1, mit jedem Tor werden beide Teams um jeweils einen Spieler aufgefüllt

"Der Elferkönig": Nach dem Spiel stellt jedes Team einen Schützen für einen Penalty. Wer trifft, ist weiter. Der letzte Treffer gewinnt einen Extrapunkt.

Uhr läuft weiter, außer bei schweren Verletzungen - zudem bei Penalty oder Timeout

Shotclock wird zu "Fair Play" - wer innerhalb der drei Minuten foult, muss vom Feld

Kein VAR

Baller League live: Der Spielplan im Überblick Draft: 15.1.2024

1. Spieltag: 22.1.2024

2. Spieltag: 29.1.2024

3. Spieltag: 5.2.2024

4. Spieltag: 12.2.2024

5. Spieltag: 19.2.2024

6. Spieltag: 26.2.2024

7. Spieltag: 4.3.2024

8. Spieltag: 11.3.2024

9. Spieltag: 18.3.2024

10. Spieltag: 25.3.2024

11. Spieltag: 1.4.2024

Final-4: Anfang April 2024 Die Baller League ab 22. Januar 2024 live bei ProSieben MAXX, Joyn und ran.