Was für ein Abendprogramm! Die Baller League verspricht auch am 6. Spieltag jede Menge Action. Unter anderem ist Ex-Bundesliga-Star Ze Roberto dabei. Alle Spiele in der Übersicht.

Wilder Auftakt an Matchday 6: Die zuletzt formstarken Gönrgy Allstars unterliegen deutlich mit 3:8 gegen Eintracht Spandau.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie gehen die Spandauer mit einer Führung von 3:2 in die Halbzeit, bevor das Team unter der Aufsicht von Präsident Knabe in der zweiten Hälfte so richtig aufdreht und gleich fünf Tore in Folge erzielt.