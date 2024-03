Baller-League-Tabelle vor dem 9. Spieltag: Spannung pur auf dem Weg zum Final Four!

Anzeige

Die Baller League befindet sich in der heißen Phase. Drei Spieltage vor Schluss ist das Rennen um den Einzug ins Final Four verdammt spannend!

Am 8. April steigt das große Finale der ersten Baller-League-Saison. Im PSD BANK DOME in Düsseldorf kämpfen die besten vier Teams der "regulären Saison" um den Titel und einen Platz in den Geschichtsbüchern.

Vor dem 9. Spieltag (heute ab 20:10 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) grüßt Calcio Berlin von der Tabellenspitze, hat somit alles selbst in der Hand. Sicher sein sollten sich die Mannschaft allerdings nicht. Zwischen Platz eins und zehn liegen "nur " sieben Punkte.

Rein rechnerisch hat drei Spieltage vor Schluss noch jedes Teams die Chance auf das Final Four!

Für Hardstuck Royale und Käfigtiger FC müsste dafür in der Schlussphase der Saison alles richtig laufen. Eine Niederlage am 9. Spieltag würde jegliche Chance zunichtemachen.