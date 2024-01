Anzeige

Die Baller League hat den ersten Spieltag ihres Bestehens erfolgreich absolviert. Die Ergebnisse im Überblick.

Mit großer Spannung wurde das Debüt der Baller League erwartet, am Montagabend absolvierte die innovative Liga der beiden Gründer Lukas Podolski und Mats Hummels in der "Motorworld" in Köln ihren ersten Spieltag.

Die Ehre, das allererste Spiel in der Geschichte der Liga zu bestreiten, hatten die Gönrgy Allstars um die Manager Montana Black und Unsympathisch.tv, die auf die Hardstuck Royale von Trymacs trafen. Auf dem Feld wurde das Duell zu einer klaren Angelegenheit, Hardstuck Royale gewann mit 6:1.

Im zweiten Spiel des Abends bekamen es die Protatos, die von den namensgebenden Brotatos gemanagt werden, mit den Käfigtigern von Kevin-Prince Boateng und Diyar Acar zu tun. Am Ende trennten sich beide Teams 3:3.

Anschließend standen sich im ersten Topspiel der Liga-Geschichte Beton Berlin um Kontra K und Fekix Lobrecht sowie die Golden XI mit den beiden Managern Christoph Kramer und Ana Maria Markovic gegenüber. Gladbach-Profi Kramer durfte einen klaren 4:1-Sieg bejubeln.

Noch deutlicher setzte sich anschließend VfR Zimbos von Tisi Schubech und Gamerbrother gegen Las Ligas Ladies von Selina Cerci und Jule Brand durch, am Ende stand ein klares 5:0 auf der Anzeigetafel.