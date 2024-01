Anzeige

Jede Menge los am 2. Spieltag der Baller League. Diego Contento gibt sein Debüt und Max Kruse feiert sein Comeback auf dem Platz. Der Abend in der Übersicht.

Nach ihrem Debüt in der vergangenen Woche stand für die Baller League am Montag bereits der 2. Spieltag auf dem Programm. Neben dem gewohnten Spektakel auf dem Platz in der Kölner "Motorworld" sorgten zwei Ex-Profis mit kurzfristigen Einsätzen für ganz viel Starpower.

Sowohl für die Göngry Allstars als auch für Calcio Berlin setzte es am 1. Spieltag klare Niederlagen, im Duell der Geschlagenen durften die Berliner erstmals jubeln. Nach einem spannenden Spiel gab es einen 6:4-Erfolg.

Gladbach-Profi Christoph Kramer musste danach die erste Niederlage seines Teams hinnehmen. Die Golden XI kassierte nach dem Erfolg in der Vorwoche nun eine knappe 1:2-Pleite gegen die Las Ligas Ladies, die sich über namhafte Unterstützung freuen durften. Der frühere Bayern-Profi Diego Contento feierte per Wildcard sein Debüt und erzielte prompt den Treffer zum 1:0.

Im Topspiel zwischen Hollywood United und den Käfigtigern ging es dann filmreif zu. Hollywoods Manager Max Kruse wechselte sich kurzerhand selbst ein und feierte damit sein Comeback auf dem Fußballfeld! Doch auch der langjährige Bundesligastar und Ex-Nationalspieler konnte die krachende 2:6-Klatsche nicht verhindern.

Das erste Team, das sich die optimale Ausbeute von sechs Punkten sicherte, war Streets United. Gegen Beton Berlin gewann das Team um Lukas Podolski und Alisha Lehmann mit 2:0. Kristallisiert sich da ein Titelfavorit heraus? In der kommenden Woche erhält Poldis Team weitere Unterstützung: Kevin Großkreutz wird für Streets United im Einsatz sein.