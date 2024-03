Baller League, 7. Spieltag: Käfigtiger sorgen für dicke Überraschung!

Anzeige

Die Baller League absolviert ihren 7. Spieltag und kommt dem Final Four immer näher!

Am 7. Spieltag der Baller League hat Ex-Bundesliga-Star Mike Hanke. Der 40-Jährige stand in Köln für Hardstuck Royale, das Team von Twitch- und YouTube-Star Trymacs, auf dem Platz und sorgte schon vor Beginn für Lacher.

Angesprochen auf Stefan Effenberg, Coach der Gönrgy-Allstars, die ihr Partie gegen die VfR Zimbos mit 1:2 verloren, erklärte Hanke, dass er mit dem "Tiger" vor einigen Jahren mal bei einem Hallenturnier in Shanghai teilnahm und deswegen nicht glaubt, dass Effenberg heute in der Baller League spielen könnte: "Das sah schon damals nicht mehr so gut aus."

Hanke selbst konnte den Abwärtstrend von Hardstuck Royale teilweise aufhalten. Gegen Beton Berlin erkämpfte sich das Team von des Ex-Bundesliga-Stars ein 2:2.

Hanke erzielte das wichtige 2:2 kurz vor Ende der Partie und war somit maßgeblich am Punktgewinn seiner Mannschaft beteiligt. Trotz des Remis darf sich Beton Berlin weiter Hoffnungen auf das Final Four machen.