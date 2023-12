1. FC Köln macht es offiziell: Steffen Baumgart nicht mehr Trainer

Baumgart strich noch einmal seine Verbundenheit zum Verein heraus: "Der FC steht über allem – und obwohl wir in den letzten Wochen und Monaten sehr viel investiert haben, fehlen die Ergebnisse. Wahrscheinlich braucht es dazu dann eben doch einen neuen Impuls." Es tue ihm weh zu gehen. Das gilt sicher auch für den Verein.

"Dabei gilt es vollkommen zu respektieren, dass Steffen seine persönliche Überzeugung hinterfragt hat", so Keller weiter: "Im Ergebnis sind wir deshalb gemeinsam zur Entscheidung gelangt, die Zusammenarbeit zu beenden – auch wenn das menschlich schmerzhaft ist."

Sturmböen peitschten durch die nasse und graue Stadt, als der Kapitän des sinkenden Schiffs von Bord ging. Inmitten der großen sportlichen Krise haben Trainer Steffen Baumgart und der 1. FC Köln ihre Zusammenarbeit beendet. In einer offiziellen Mitteilung sprach der Verein davon, der 51-Jährige, Geschäftsführer Christian Keller und Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenzfußball, seien "gemeinsam zu diesem Entschluss gekommen".

Nun steht der FC, der als Tabellen-17. tief in den Abgrund blickt, kurz vor Weihnachten ohne Coach da - und muss alles auf den Prüfstand stellen. Nicht nur hat er durch Baumgarts Abgang sein Aushängeschild verloren, angesichts der drohenden Transfersperre und der großen Schwächen des von Sportchef Christian Keller zusammengestellten Kaders ist die Angst vor dem siebten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga riesig.

Baumgart deutet Abschied vom 1. FC Köln in Berlin an

Baumgart hatte am Mittwoch in Berlin bereits angedeutet, dass er trotz seines bis Sommer 2025 gültigen Vertrages gehen könnte. Die Überzeugung, dass ihm mit dieser Mannschaft die Wende gelingen würde, war im Laufe der Saison ganz offensichtlich geschwunden. Zehn Tore und zehn Punkte aus 16 Spielen sind schlicht zu wenig, um in der Bundesliga zu bestehen.

Trotz dieser Schreckensbilanz hatten die Spieler Baumgart den Rücken gestärkt und sich für ihn stark gemacht. "Überragend" hätten Baumgart und das Trainerteam den FC eingestellt, sagte Stürmer Davie Selke: "Am Ende müssen wir auf dem Platz die Dinger reinmachen."

Die große Frage, die sich aufdrängt: Wird der Trainerwechsel für Besserung sorgen?

Am 2. Januar beginnt der FC die Vorbereitung auf den Rest der Saison, und das ohne Baumgart, der die Mannschaft im Sommer 2021 übernommen und direkt in der ersten Saison die Conference League erreicht hatte.