Am 14. Spieltag der Bundesliga bekommt es der FC Bayern München auswärts mit dem 1. FSV Mainz 05 zu tun. So seid ihr heute live im TV, Stream und Ticker dabei.

Der FC Bayern München ist als einziges Team der Bundesliga in der Saison 2024/25 immer noch ungeschlagen. Nun trifft der deutsche Rekordmeister am 14. Spieltag auswärts auf den 1. FSV Mainz 05.

Mit 33 Punkten sind die Münchner nach nur Platz 3 in der Vorsaison nun wieder drauf und dran, die jahrelange Vormachtstellung in der Bundesliga zurückzuerobern. Das Team von Coach Vincent Kompany führt die Tabelle souverän an.

Zuletzt gab es für den Rekordmeister in der Bundesliga einen 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim. Dabei war Jamal Musiala einmal mehr mit einem Doppelpack der Matchwinner für die Münchner.

Für den 1. FSV Mainz 05 gab es hingegen zuletzt eine äußerst unglückliche Niederlage. Beim 3:4 in Wolfsburg verspielte der FSV drei Mal eine Führung, stand am Ende sogar ohne Punkt da.

Allerdings hatte das Team von Bo Henriksen vor dem Spiel in Wolfsburg eine recht gute Phase mit fünf ungeschlagenen Bundesliga-Partien in Folge (drei Siege, zwei Unentschieden).