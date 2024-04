24 Saisontore: Guirassy zieht mit Gomez gleich

Anzeige

Stürmer Serhou Guirassy vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat seiner famosen Saison ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Beim 1:0 (0:0)-Sieg der Schwaben bei Borussia Dortmund erzielte der Torjäger bereits seinen 24. Saisontreffer. Damit egalisierte der 28-Jährige den VfB-Bestwert für Tore in einer Spielzeit von Mario Gomez aus der Saison 2008/2009.

Der ehemalige Nationalspieler Gomez kam in seiner Rekordsaison auf 32 Einsätze. Guirassy bestritt in dieser Saison bislang lediglich 21 Spiele für die Stuttgarter. Bereits am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kann er im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt eine neue Bestmarke aufstellen.