4:3 - FC Bayern zeigt gegen Klopp-Team Moral

Bayern München hat zum Abschluss seiner Asienreise Moral bewiesen und den zweiten Sieg gelandet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann in Singapur den Härtetest gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp trotz zweimaligem Rückstand mit 4:3 (2:2). Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Tokio gegen Champions-League-Sieger Manchester City verloren (1:2) sowie gegen Kawasaki Frontale ein 1:0 erreicht.

In einer unterhaltsamen Partie vor 50.000 Zuschauern um die "Singapore Trophy" brachten Cody Gakpo (2.) und Virgil van Dijk (28.) die Reds in Front. Serge Gnabry (33.) nach schöner Vorarbeit von Min-Jae Kim und Leroy Sane (42.) nach Pass von Gnabry glichen noch vor der Pause aus. Luis Diaz gelang die erneute Führung (66.) für Liverpool, ehe Josip Stanisic (80.) und Talent Frans Krätzig (90.+1) das wilde Spiel noch drehten.

Die Bayern ließen weitere gute Chancen aus. Bei den Gegentoren präsentierte sich die Defensive zudem unsortiert. Die Partie bot weitere Fingerzeige. Tuchel setzte im Mittelfeldzentrum erneut auf Joshua Kimmich und Konrad Laimer. Nationalspieler Leon Goretzka wurde wie bereits bei den vorherigen Spielen nur eingewechselt.

Für die Bayern war es auf der Asien-Tour vor dem Heimflug nach München der letzte Auftritt. Am kommenden Montag (7.8.) steht ein Test gegen die AS Monaco in Unterhaching auf dem Programm, ehe es am 12. August erstmals in dieser Saison ernst wird: Im Supercup trifft der Meister in der heimischen Allianz Arena auf Pokalsieger RB Leipzig. Liverpool startet am 13. August mit dem Auswärtsspiel beim FC Chelsea in die Premier-League-Saison.