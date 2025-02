Alonso über Wirtz-Wirbel: "Nur ein Gerücht im Fußball"

Der Wirbel um die Zukunft von Florian Wirtz hat beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen vor dem Titelkracher gegen Bayern München nicht für Unruhe gesorgt. "Wir bleiben fokussiert. Es ist nicht mehr als ein Gerücht im Fußball. Für uns ist das kein Problem. Ich habe schon gesagt, wie wichtig Flo für uns ist", sagte Trainer Xabi Alonso vor der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) in der BayArena: "Er hat Spaß, er will hier bleiben, er will hier spielen. Er will erfolgreich sein."

Der 21-Jährige steht beim FC Bayern hoch im Kurs, die Münchner waren vor dem Gipfeltreffen verbal in die Offensive gegangen. Am Freitag verlängerte der Rekordmeister zudem den Vertrag mit seinem Juwel Jamal Musiala bis 2030. "Das ist sehr gut für Jamal. Wir haben Flo. Er ist für uns der Unterschiedsspieler, seine Präsenz und seine Zukunft sind groß. Für ihn gibt es kein Limit", sagte Alonso, der Bundestrainer Julian Nagelsmann zu den beiden Zauberfüßen in der Nationalmannschaft beglückwünschte: "Dass beide für Deutschland und in der Bundesliga spielen, ist für Deutschland und für Julian ein großes Geschenk."

Im Topspiel soll Wirtz für Bayer den Unterschied machen, die Werkself ist angesichts von acht Zählern Rückstand auf den Tabellenführer zum Siegen verdammt. Ein "Finale" sieht Alonso, der in seinen bisherigen fünf Spielen als Trainer gegen Bayern noch nie verloren hat, aber nicht: "Nach dem Spiel werden wir sehen, wie groß der Vorsprung ist", sagte der Spanier, der "große Energie" von seiner Mannschaft und "große Unterstützung" von den Fans erwartet.