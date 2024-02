Auch die Todesursache ist kein Geheimnis. Seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer erklärte, dass Brehme "plötzlich und unerwartet" einen Herzstillstand erlitt. "Wir bitten, in dieser schweren Zeit unsere Privatsphäre zu wahren und von Fragen abzusehen", so Schaefer weiter.

Nur wenige Wochen nach dem Tod von Franz Beckenbauer trauert Fußball-Deutschland um den nächsten Weltmeister. Andreas "Andy" Brehme ist tot! Wie seine Familie gegenüber der "dpa" bestätigte, starb der WM-Siegtorschütze von 1990 in der Nacht von Montag auf Dienstag in München.

Andreas Brehme: Vergebliche Reanimation im Rettungswagen

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung wurde ein Notruf am Montagabend, 19. Februar, um 23:30 Uhr abgesetzt. Andreas Brehme, der in München lebte, wurde laut der Zeitung in die Notaufnahme der Klinik an der Ziemssenstraße in der Nähe seiner Wohnung eingeliefert. Während des Transports zum Krankenhaus wurde laut Bild-Angaben versucht, ihn zu reanimieren. Leider konnte dem Weltmeister-Helden von 1990 nicht mehr geholfen werden. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.