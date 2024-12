Auswärts in Stuttgart: St. Pauli bangt um Einsatz von Smith

Der FC St. Pauli bangt vor der Reise zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart um den Einsatz seines Abwehrchefs. "Eric Smith hat etwas an der Wade gespürt. Bei ihm müssen wir schauen, es könnte eine Punktlandung werden", sagte Trainer Alexander Blessin vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

St. Pauli peilt am Neckar seinen vierten Saisonsieg an - der VfB ist mit zuletzt vier Pflichtspielerfolgen in Serie aber gut in Schwung. "Wir dürfen uns nicht locken lassen und müssen eine gute Kompaktheit haben", sagte Blessin: "Über 90 Minuten dürfen wir keine großen Fehler machen. Wir brauchen ein konzentriertes Spiel."

Für den Coach selbst ist es eine "Highlight-Partie", wie er betonte. "Vor 30 Jahren habe ich noch selbst dort gespielt – damals im Neckarstadion", sagte der 51-Jährige: "Beim VfB hat sich seitdem einiges getan, auch in Sachen Fankultur."