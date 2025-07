Bänderverletzung: Stuttgarts Stiller droht Zwangspause

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bangt um Nationalspieler Angelo Stiller. Wie der Pokalsieger bekannt gab, zog sich der 24-Jährige am Mittwoch bei einer Einheit im Trainingslager in Rottach-Egern "vermutlich eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk" zu. Der Mittelfeldspieler könne deshalb vorerst nicht am Teamtraining teilnehmen, "weitere Untersuchungen inklusive entsprechender MRT-Aufnahmen" seien für Donnerstag vorgesehen.

Stiller hatte erst Mitte Mai eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten, in der Folge hatte er das Final Four der Nations League mit dem DFB-Team verpasst. Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gilt der 24-Jährige als wichtige Stütze, in der vergangenen Saison stand er in 47 Spielen für den VfB auf dem Platz.

Die Stuttgarter bereitet sich noch bis Samstag am Tegernsee auf die neue Saison vor. Am 16. August (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) treffen die Schwaben im Franz Beckenbauer Supercup auf Meister Bayern München, sieben Tage später erfolgt der Ligastart bei Union Berlin (15.30 Uhr/Sky).