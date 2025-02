Baumann vor Rückkehr ins TSG-Tor

Nationalkeeper Oliver Baumann steht vor seiner Rückkehr ins Tor des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. "Es sieht definitiv sehr sehr gut aus bei Olli", sagte Trainer Christian Ilzer am Freitag vor dem Bundesligaspiel am Samstag beim VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky). "Wenn er topfit ist, wird er spielen", fügte Ilzer an.