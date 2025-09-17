Baumgartner über Simons-Rolle: "Gibt dir gutes Gefühl"

Mittelfeldspieler Christoph Baumgartner vom Fußball- Bundesligisten RB Leipzig kann sich gut mit seiner neuen Rolle als Ersatz für Xavi Simons anfreunden. "Das gibt dir als Spieler ein gutes Gefühl", sagte der 26 Jahre alte österreichische Nationalspieler bei Sky. Zugleich stellte er klar: "Du kannst Xavi aber nicht eins-zu-eins ersetzen."

Nach den Abgängen von Leistungsträgern wie Simons (Tottenham Hotspur), Benjamin Sesko (Manchester United) und Lois Openda (Juventus Turin) habe man "vorne einiges an Qualität und Toren abgegeben". Dennoch, so Baumgartner weiter, sei die Mannschaft "enger zusammengerückt. Ich merke einen anderen Spirit im Team."

Einen Umbruch gab es auch auf der Trainerbank. Zur Trennung von Marco Rose, der von 2022 bis März 2025 in Leipzig arbeitete, erklärte Baumgartner: "Es gab keinen Spieler, der gejubelt hat, als Marco Rose gehen musste. Die ganze Mannschaft stand hinter ihm. Er ist ein außergewöhnlicher Typ, ein toller Trainer. So ist es aber leider manchmal im Fußball. Auch die besten Trainer und Typen schaffen es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, mit der Mannschaft Ergebnisse zu holen."

Mit Ole Werner habe man nun aber ebenfalls einen passenden Coach gefunden. Dessen Charakter passe gut zur Mannschaft: "Er kann der ruhige, nordische Typ sein. Er kann aber auch lauter werden, das hat er auch in sich. Ole Werner arbeitet sehr inhaltlich und faktenbasiert, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Das gefällt mir sehr gut", sagte Baumgartner.