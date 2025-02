Bayer beendet Leihe: Mbamba geht nach Belgien

Bayer Leverkusen hat den Leihvertrag von Noah Mbamba mit dem Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf aufgelöst und den Mittelfeldspieler weiter nach Belgien verliehen. Wie der Double-Gewinner am Dienstag mitteilte, soll Mbamba bis zum Ende des Jahres Spielpraxis beim FCV Dender EH in der ersten belgischen Liga sammeln. In Düsseldorf war der 20-Jährige, den Leverkusen vor zwei Jahren vom FC Brügge geholt hatte, nur sechs Mal als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen.