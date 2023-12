Der überragende Victor Boniface traf vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena zur Führung (14.) und legte auch die Tore von Jeremie Frimpong (51.) und Florian Wirtz (57.) auf, der zudem noch die Latte traf (81.). Piero Hincapie scheiterte am Pfosten (84.). Die SGE, die in der Vorwoche dem Rekordmeister beim sensationellen 5:1 die erste Liga-Niederlage zugefügt hatte, steht mit 21 Punkten auf Rang acht.

Boniface trifft mit Trapps Hilfe

Beide Fanlager schlossen sich dem Stimmungsboykott gegen die DFL nicht an, stattdessen gab es auf Bayer-Seite eine Choreo samt Titel-Träumen. "Nur der eine Wunsch, Jahr für Jahr, eines Tages wird er wahr" war über die komplette Nordkurve zu lesen - zentral grinste ein überdimensionaler Grinch mit der Meisterschale.

Tore waren in diesem Duell programmiert: In 76 Bundesliga-Duellen hatte es nie ein 0:0 gegeben, Bayer dazu in jedem Pflichtspiel in dieser Saison getroffen. Frankfurt begann aggressiv und presste hoch, doch Leverkusen setzte den ersten Nadelstich - unter gütiger Mithilfe der Eintracht.

Erst ließen die Gäste Wirtz zu viel Platz, auch Boniface durfte unbedrängt in den Sechzehner dribbeln, Nationalkeeper Kevin Trapp glitt der zentrale Abschluss durch die Handschuhe. Die Führung spielte der Werkself in die Karten.