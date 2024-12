Das weiß auch Carro. Auf die Frage, ob Wirtz auch ohne Vertragsverlängerung in die Saison 2025/2026 gehen werde, antwortete der Spanier: "Das wird schwierig - so ehrlich muss man sein. Es ist nicht unmöglich, aber das ist nicht unsere Wunschvorstellung."

Bayer wolle auch weiterhin mit dem Nationalspieler verlängern. "Wir möchten, dass er mindestens bis zur WM 2026 in Leverkusen bleibt, was eine Verlängerung des Vertrages sinnvoll macht", sagte der 60 Jahre alte Geschäftsmann.

"Ich hätte mich gefreut, wenn es wahr gewesen wäre", sagte er. Doch der aktuelle Stand sei nach wie vor, dass Wirtz einen Vertrag bis 2027 habe, so Carro.

Geht es nach Fernando Carro, wird Florian Wirtz seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen noch vor Beginn der kommenden Saison verlängern. Der Bayer-Boss nennt ein konkretes Datum, bis wann er den Nationalspieler mindestens noch im Leverkusener Trikot sehen will.

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

In dem Zusammenhang äußerte sich Carro auch zum Werben des FC Bayern um den begehrten Mittelfeldspieler und deutete an, dass die Münchner als nationaler Konkurrent wohl etwas tiefer in die Tasche greifen müsste als ein Verein aus dem Ausland.

"Wir erlauben uns (…) zu sagen: Es gibt nicht mehr so viele Vereine, die besser sind als Bayer Leverkusen, um die Chance zu haben, Titel zu gewinnen", betonte er.