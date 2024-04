Anzeige Bereits am 29. Spieltag sichert sich Bayer Leverkusen seine erste deutsche Meisterschaft. ran sammelt die Stimmen des neuen Bundesliga-Champions. Es war mehr als die reine Pflicht, sondern eine wahre Kür, die Bayer Leverkusen beim 5:0 über Werder Bremen aufführte. Mit dem 25. Sieg im 29. Bundesligaspiel sicherte sich die Werkself ihre erste deutsche Meisterschaft so früh wie kaum ein Team zuvor. ran sammelt die Stimmen der Leverkusener bei DAZN.

Trainer Xabi Alonso über ... ... die Meisterschaft: "Vielleicht ist es auch gesund für die Bundesliga und den deutschen Fußball, wenn eine andere Mannschaft die Bundesliga gewinnt (als Bayern München). Dass wir es sind, ist eine große Freude. Wir müssen das jetzt genießen und brauchen sicher noch einige Zeit, um zu realisieren, was wir gemacht haben. Das ist ein super Moment, jetzt ist ein Moment zum Feiern." ...die Feierpläne: "Wir müssen heute genießen und feiern, mit Familie und Freunden. Die Fans können alles tun, sie können verrückt sein. Nächste Woche ist ein anderer Termin. Jetzt ist der Moment, nachdem wir die Bundesliga gewonnen haben, zum ersten Mal in der Geschichte von Bayer Leverkusen, in 120 Jahren. Das ist eine Toptop-Mannschaft. Für mich ist es eine Ehre, hier zu arbeiten." ...die weiteren Ziele: "In dieser Saison haben wir noch das große Ziel, in der Europa League so weit wie möglich zu kommen. Wir haben eine gute Chance auf das Halbfinale. Und auch im Pokal." ...seine persönliche Situation: "Für mich ist es eine sehr gute Situation, hier zu arbeiten, mich als Trainer zu entwickeln. Das ist meine erste Saison im Männerbereich und es ist unglaublich. Vielleicht ist das alles zu schnell für mich, aber ich akzeptiere es. Und genieße."

Mittelfeldspieler Robert Andrich über ... ... Kinder, die nur Bayern als Meister kennen: "Dass es nicht nur Bayern München gibt. Es gibt Bayer Leverkusen und ich hoffe, dass es Bayer Leverkusen noch in der Zukunft gibt. Falls ihr nur Bayern München gesehen habt, jetzt ist Bayer-Leverkusen-Zeit. Jetzt könnt ihr den Deutschen Meister feiern und es gibt endlich mal 'nen guten Deutschen Meister."

Dreifachtorschütze Florian Wirtz über ... ... die Meisterschaft: "Es ist unbeschreiblich, das kann sich jeder vorstellen. Ich kann es noch gar nicht realisieren, brauche noch ein bisschen gleich in der Kabine, um das, was wir erreicht haben, wirklich in den Kopf zu kriegen. Bis jetzt war es einfach schon schön mit den Fans draußen und etwas Party in der Kabine zu machen." ... wann er das Potenzial in der Saison realisiert habe: "Nicht direkt am Anfang der Saison, so etwas kann man sich nicht ausmalen. Wenn man sieht, was die Jahre vorher in der Bundesliga passiert ist. Es ist einfach gekommen, als wir viele Spiele gewonnen haben und uns ein so dominantes Spiel erarbeitet hatten. Irgendwann hat man gedacht, dass es mehr geben kann, als nur eine gute Saison zu spielen oder sich für die Champions League zu qualifizieren." ... welche Spieler die Feier anführen werden: "Wir haben gar nicht solche Partybiester. Ich würde eher die Deutschen wie Jonas Hofmann oder Robert Andrich nennen."

Offensivspieler Jonas Hofmann über ... ... die Meisterschaft: "Emotionen pur, es ist wirklich unbeschreiblich. Es fließt alles durch den Körper, man weiß gar nicht, ob man lachen oder weinen soll. Ich hätte es mir vor einem Jahr nicht erträumt, das im ersten Jahr direkt zu schaffen. Wenn man objektiv drauf guckt, war es verdient, da wir in vielen Spielen alles abgerufen haben und an unser Limit gegangen sind. Egal, wer gespielt hat, wir waren immer da und präsent. Es ist einfach nur geil." ... die Tiefe im Kader: "Genau das hat der Trainer heute in der Kabine angesprochen. Das ist bei ihm nicht immer nur dahingesagt, gerade bei uns hat man gesehen, dass jeder gebraucht wird. Die, die wenig gespielt haben, kommen manchmal rein – ich erinnere mich an Freiburg vor ein paar Wochen: Da kommt Hlozek rein, der lange nicht gespielt hatte, und trifft sofort. Nathan hat, wenn er gespielt hat, auch seine Tore gemacht. Das zeichnet die Mannschaft einfach aus. Das Niveau flacht nicht ab, wenn durchgewechselt wird. Dann schaffst du es, in drei Wettbewerben so konstant mitzuspielen. Das lebt der Trainer brutal vor und jeder zieht da mit. Das ist hintenraus der Erfolg, den man sich wünscht und dadurch vielleicht auch verdient hat." ... den Knackpunkt in der Saison: "Die Momente gab es schon. Es gab auch Momente, wo wir uns als Mannschaft zusammengesetzt haben, wenn ein Training scheiße war. Dann haben wir uns in der Kabine zusammengesetzt, die Türen geschlossen und angesprochen, dass das Training eine absolute Sauerei war. Das zeichnet uns diese Saison extrem aus, dass wir extrem selbstkritisch sind. Man kann dem anderen seine Meinung sagen und es wird angenommen. Nach dem Sieg zuhause gegen München, wo viele damit gerechnet haben, dass die Bayern da sind, wenn es darauf ankommt, und wir sie geschlagen haben, ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Hätten wir verloren, wären wir hinter den Bayern gewesen. Da haben wir enorm was mitgenommen. Die Wochen danach waren wir immer wieder dadurch angefixt, dass die Bayern damals die Punkte nicht haben liegen lassen und wir immer wieder mussten. Dann ist der Abstand von Woche zu Woche gestiegen und natürlich ist es so, dass es mal ein Thema ist." ... Kinder, die nur Bayern als Meister kennen: "Dass es nicht normal ist und es auch andere schaffen können und man mit Fleiß viel erreichen kann. Das hat man diese Saison bei uns gesehen und das ist vielleicht auch eine wichtige Message an die Kids da draußen: Dass, wenn man immer an sich glaubt und an sich arbeitet, man erfolgreich sein kann und Großes schaffen kann."

Anzeige Innenverteidiger Jonathan Tah über ... ... die Entwicklung unter Xabi Alonso: "Das habe ich auch nicht gedacht. Dass die anderen Spiele auch so gelaufen sind, haben wir nicht so erwartet. Am Ende ist es schön, dass wir zuhause so Geschichte schreiben konnten." ... die Mannschaft: "Das ist das, was uns als Mannschaft so stark gemacht hat: Dass wir nie zufrieden waren und immer versucht haben, in den Spielen und im Training noch ein Prozent mehr rauszuholen. Da haben der Trainer und das Trainerteam einen großen Einfluss drauf gehabt, dass sie uns in Momenten, wo alle uns gelobt haben, uns immer gepusht haben. Am Ende führt das zu Erfolg." ... die Meisterschaft: "Schwer, das in Worte zu fassen. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, den Verein und die ganze Stadt. Es fühlt sich einfach nur gut an." ... den Knackpunkt in der Saison: "Es gab immer mal wieder Momente, wo du gespürt hast, dass der Abstand größer wird und wir die Chance haben. Was immer als Floskel klingt: Wir fokussieren uns von Spiel zu Spiel und probieren immer, unser Maximum abzurufen. Das haben wir die ganze Zeit durchgezogen. Das hat uns dahin geführt."

Reiner Calmund (1974 - bis 2004 Funktionär bei Bayer 04 Leverkusen) über ... ... die Meisterschaft: "Ich war die ganze Woche nervös. Nicht wegen UEFA Cup oder DFB Pokal – wir haben ja alles erlebt. Das Thema Unterhaching kann man nicht vergleichen. Dann hatten wir den Vizetitel in der Champions League." ... Xabi Alonso: "Alonso war in Spanien der Dreh- und Angelpunkt im zentralen Mittelfeld. Die wurden zweimal Europameister – auch durch andere gute Spieler, aber er hat das Spiel geführt. Die wurden dann auch Weltmeister. Auch bei Liverpool und Real Madrid war er der Dreh- und Angelpunkt. So eine Rolle zu spielen, das hat er in die Mannschaft übertragen. Er hat Xhaka als seinen Übersetzer im Spiel, dann hat er einen Ausnahmejungen wie Florian Wirtz. Das ist eine Formel." .. über Florian Wirtz: "Er ist ein Ausnahmetalent. Die Mannschaft ist gut, Alonso hat das in die Mannschaft übersetzt, was er als Spieler gemacht hat. Und dann musst du so einen Goldjungen haben, der dann die anderen in Position bringt und selbst viele Tore schießt. Diese Kombination – davon haben wir momentan keine fünf Stück auf der Welt."