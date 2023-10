Jonas Hofmann nutzte die Geschwindigkeit in der 22. Minute nach brillanter Vorarbeit von Florian Wirtz zum 1:0. Ziemlich genau zehn Minuten später erhöhte Frimpong nach feiner Flanke von Álex Grimaldo. Zuvor und danach verhinderte Marvin Schwäbe weitere Gegentore, als plötzlich kurz vor der Halbzeit fast der Anschluss viel.

Eine chancenreiche erste Halbzeit zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln endet mit 2:0 für die Gastgeber. Die Werkself musste sich in der Anfangsphase noch an die Körperlichkeit der Geißböcke gewohnen, ehe sie sukzessive das Tempo erhöhten.

UPDATE, 8. Oktober, 16:25 Uhr: Leverkusen vs. Köln - 2:0 zur Halbzeit

Der 1. FC Köln trifft heute, am Sonntag des 7. Bundesliga-Spieltags, auswärts auf Bayer 04 Leverkusen. Wer überträgt die Partie live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Bundesliga? ran liefert Antworten.

UPDATE, 8. Oktober, 14:45 Uhr: Leverkusen vs. Köln - die Aufstellungen

Der FC holte hingegen nur einen Punkt aus den ersten sechs Spielen, Platz 17 in der Tabelle. Vielleicht bietet da das emotional geladene Spiel die Chance, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Bundesliga heute live: So seht ihr B04 vs. 1. FC Köln

Bundesliga heute live: Wann und wo findet das Spiel Leverkusen vs. Köln statt?

Ausgetragen wird die Partie am 8. Oktober um 15:30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.